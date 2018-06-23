«Роскосмос» нажился на космическом промахе Роналду

Представленный «Роскосмосом» ролик о пасе Криштиану Роналду на борт Международной космической станции (МКС) оказался присвоенным. Ролик доступен на официальной странице организации во «ВКонтакте» без ссылок на страницы автора.

Сотрудники «Роскосмоса» загрузили на платформу чужой ролик, тем самым обеспечив себе набор просмотров. Ник автора zekiel79 виден в левом нижнем углу видео, других ссылок на создателя контента нет. Ролик набрал более 17 тысяч просмотров.

Шуточный ролик также был опубликован на сайте «Роскосмоса». В нем промах Роналду в матче Португалии и Марокко превратился в пас на МКС, где мяч принял российский космонавт Олег Артемьев. После этого он посылает мяч обратно на Землю и попадает в голову форварда португальской команды.

На своей странице в Facebook автор ролика разместил скриншот, свидетельствующий о том, что видео было заблокировано в YouTube по требованию ФИФА. Судя по всему, сам zekiel79 был обвинен в нарушении авторских прав.

20 июня португальцы обыграли марокканцев со счетом 1:0. Единственный мяч на счету Роналду.

Чемпионат мира завершится 15 июля.

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