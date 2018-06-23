«Роскосмос» пошутил над Роналду

«Роскосмос» представил шутливый ролик, приуроченный к чемпионату мира по футболу, в котором промах португальца Криштиану Роналду превратился в пас на борт Международной космической станции (МКС). Видео опубликовано на официальном сайте организации.

Авторы объединили кадры из футбольной трансляции матча Португалии и Марокко с роликом, где с официальным мячом чемпионата мира на МКС играет российский космонавт Олег Артемьев, после чего отправляет мяч обратно на Землю, где он падает прямо на голову португальца.

20 июня португальцы обыграли сборную Марокко со счетом 1:0. Единственный мяч во встрече забил Роналду.

Чемпионат мира завершится 15 июля.

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