Мужчины отказались садиться с женщинами в самолет

Рейс израильской авиакомпании El Al задержался на час из-за того, что мужчины не хотели сидеть рядом с женщинами в самолете. Об этом сообщает News.com.au.

Инцидент произошел на борту авиалайнера, следовавшего из Нью-Йорка в Тель-Авив. Четверо ультраортодоксальных евреев отказались садиться по соседству с двумя пассажирками из Америки и Израиля.

«Стюардессы попытались разрешить ситуацию, но это не сработало, потому что они тоже были женщинами. Эти мужчины отказывались не только говорить с ними, но даже смотреть на них», — поделился в Facebook один из путешественников Хен Ротем.

«Все сотрудники мужского пола, кроме пилота, решали эту проблему вместо того, чтобы подготавливать самолет к взлету», — добавил он.

В результате двум пассажиркам, американке и израильтянке, пришлось пересесть на другие места.

Ротем также рассказал, что один из мужчин оказался «настолько аскетичным», что не открывал глаза до конца полета, чтобы не видеть женщин.

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В мае женщина-пилот авиакомпании EasyJet рассказала о сексизме, с которым столкнулась во время одного из своих рейсов. Мужчины усомнились в профессионализме Шарлотт Ноулсон (Charlotte Knowlson): «Я даже не буду шутить о женщинах-водителях», — сказал один из них. Другой пассажир добавил, что никогда бы не сел в этот самолет, если бы знал, что командир экипажа — женщина.

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