Мужчины отказались садиться с женщинами в самолет

Рейс израильской авиакомпании El Al задержался на час из-за того, что мужчины не хотели сидеть рядом с женщинами в самолете. Об этом сообщает News.com.au.
Инцидент произошел на борту авиалайнера, следовавшего из Нью-Йорка в Тель-Авив. Четверо ультраортодоксальных евреев отказались садиться по соседству с двумя пассажирками из Америки и Израиля.
«Стюардессы попытались разрешить ситуацию, но это не сработало, потому что они тоже были женщинами. Эти мужчины отказывались не только говорить с ними, но даже смотреть на них», — поделился в Facebook один из путешественников Хен Ротем.
«Все сотрудники мужского пола, кроме пилота, решали эту проблему вместо того, чтобы подготавливать самолет к взлету», — добавил он.
В результате двум пассажиркам, американке и израильтянке, пришлось пересесть на другие места.
Ротем также рассказал, что один из мужчин оказался «настолько аскетичным», что не открывал глаза до конца полета, чтобы не видеть женщин.
В мае женщина-пилот авиакомпании EasyJet рассказала о сексизме, с которым столкнулась во время одного из своих рейсов. Мужчины усомнились в профессионализме Шарлотт Ноулсон (Charlotte Knowlson): «Я даже не буду шутить о женщинах-водителях», — сказал один из них. Другой пассажир добавил, что никогда бы не сел в этот самолет, если бы знал, что командир экипажа — женщина.