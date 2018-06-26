Российская чиновница обложила данью подчиненных и избежала тюрьмы

Суд во Владимирской области приговорил к условному сроку бывшую главу города Карабаново Наталью Помехину, которая требовала у подчиненных отдать ей часть премий, угрожая оставить их без выплат. Об этом во вторник, 26 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

В отношении Помехиной было возбуждено дело о превышении должностных полномочий и присвоении вверенного имущества. По данным следствия, она вступила в должность главы администрации 18 мая 2017 года.

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«В декабре 2017 года чиновник, используя зависимое положение одного из руководителей муниципального казенного учреждения (...), под угрозой лишения работников стимулирующих выплат, дисциплинарного преследования, вплоть до увольнения, потребовала передать ей часть премий, полученных сотрудниками учреждения (...) по итогам работы за 2017 год», — пояснили в СКР.

По данным следствия, после того, как работники этого учреждения получили премии за первый квартал 2018 года, чиновница высказала аналогичные требования. В итоге подчиненные передали ей более 100 тысяч рублей. Еще 21 тысячу рублей чиновница получила от директора муниципального учреждения.

В ходе следствия Помехина, полностью признавшая вину в содеянном, добровольно и полностью возместила ущерб потерпевшим. С занимаемой должности ее уволили 30 мая. По решению Александровского городского суда Помехиной назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно и запрета занимать должности в государственных и муниципальных структурах сроком на три года.

27 марта 2017 года стало известно, что Мещанский суд Москвы приговорил к двум годам колонии и штрафу в 2,5 миллиона рублей бывшего начальника Казанского вокзала Сергея Донецкого за получение трех миллионов рублей через поборы от предпринимателей.

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