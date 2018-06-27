«ВКонтакте» будет конкурировать с Apple Pay

Самая популярная социальная сеть в России «ВКонтакте» запустит собственную платежную платформу VK Pay. Она будет доступна пользователям со среды, 27 июня. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя «ВКонтакте».

Платежная система VK Pay будет интегрирована в социальную сеть, с помощью которой пользователи смогут оплачивать услуги и товары, используя свой аккаунт. Сообщается, что развитие системы будет проходить в несколько этапов. Сначала возможность принимать оплату через социальную сеть получат все владельцы сообществ, которые часто используются как основной канал продвижения товаров и услуг малым и средним бизнесом.

Параллельно «ВКонтакте» планирует развивать marketplace — площадку электронной торговли — через которую партнеры социальной сети смогут предлагать свои продукты. Функция оплаты через VK Pay будет интегрирована и на сайты партнеров, где пользователям «ВКонтакте» предоставят специальные предложения и скидки. Среди будущих партнеров называют сервисы продажи билетов на концерты Kassir.ru и ShowGoGo, на поезда и самолеты OneTwoTrip, доставки еды Grow Food и Delivery Club, а также вызова врача на дом DOC+.

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VK Pay пока не будет взимать процент за перевод денежных средств, однако через какое-то время компания может ввести комиссию или начать другим способом зарабатывать на сервисе. «Сейчас монетизация не является приоритетом. Нам важно создать продукт и масштабировать его на широкую аудиторию», — сообщил представитель «ВКонтакте». Ограничение на вывод средств из системы составит 200 тысяч рублей в месяц, максимальная сумма транзакции — 60 тысяч рублей.

На сегодняшний день у «ВКонтакте» 97 миллионов пользователей в месяц, что делает ее самой популярной социальной сетью в России.

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