Россиянину присудили 15 тысяч евро за отсутствие лечения в тюрьме

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 15 тысяч евро бывшему заключенному Александру Изюрову, который страдал от онкологического заболевания и не получал лечения во время пребывания в колонии, сообщает правозащитная организация «Зона права».

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62-летнего уральца осуждили в 2009 году. В 2013 году, пока он отбывал наказание, у него нашли рак правой почки с метастазами в легких, хроническую почечную недостаточность и тромбоз. Врачи утверждали, что заболевание носит необратимый характер. По словам супруги Изюрова, мужчина оказался без адекватной медицинской помощи: он получил сильный отек ног и большую часть времени был вынужден лежать, все лекарства получал только вместе с передачами.

В 2015 году Изюрова освобождили в связи с тяжелой болезнью, однако прокуратура добилась отмены этого решения. Тогда правозащитники сообщили в ЕСПЧ о нарушении статьи 3 Конвенции о защите прав человека основных свобод («Бесчеловечное и унижающее достоинство обращение»). В 2016 году Страсбургский суд сообщил о рассмотрении этого дела в приоритетном порядке, и Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга постановил освободить Изюрова из колонии.

За последние 20 лет ЕСПЧ присудил выплатить 1,95 миллиарда евро по искам граждан России против государства: чаще всего за нарушение права на справедливый суд (1093 постановления), статьи конвенции о запрете пыток и бесчеловечного отношения (994 постановления) и права на свободу и личную неприкосновенность (932 постановления). В срок были выплачены компенсации всего по 60 делам.

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