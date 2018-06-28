Болельщик в кокошнике подрался с динозавром на матче чемпионата мира

pashanacvin / Instagram

Двое болельщиков в костюмах подрались во время заключительного матча группового этапа чемпионата мира-2018 между Швейцарией и Коста-Рикой. Видео опубликовал в своем Instagram-аккаунте россиянин Павел Нацвин.

На ролике видно, как болельщик в кокошнике подошел к облаченному в костюм динозавра болельщику и ударил его. Динозавр подыграл обидчику, сперва попытавшись его проглотить, а позже обратив его в бегство.

«Это было в самом начале первого тайма. Я вначале пошел сфотографироваться с ним, а потом он начал драться с болельщиком», — рассказал Нацвин «Ленте.ру». Он также отметил, что стюарды увели динозавра с трибун, мотивируя это запретом на ношение костюмов, скрывающих лицо.

27 июня швейцарцы сыграли вничью с командой Коста-Рики со счетом 2:2. Матч прошел в Нижнем Новгороде. Швейцария вместе с Бразилией продолжат участие в чемпионате мира — обе команды завоевали путевки в 1/8 финала.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России и продлится до 15 июля.

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