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Россия вооружилась «Булавой»

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По результатам успешных испытаний в 2018 году на вооружение ВМФ России принят ракетный комплекс Д-30 с межконтинентальной баллистической ракетой Р-30 «Булава». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, надежность «Булавы» подтверждена, и это сняло все препятствия для принятия ракеты на вооружение. «Соответствующее решение принято, необходимые документы подписаны», — отметил источник агентства.

26 июня атомный подводный крейсер Северного флота «Юрий Долгорукий» произвел успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава». Стрельбы велись из подводного положения в акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке.

БРПЛ типа «Булава» разработаны Московским институтом теплотехники для вооружения ракетоносцев проекта 955. Испытания ракет этого типа начались в 2004 году и сопровождались рядом неудач.

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