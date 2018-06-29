Метод нейтрализации Месси нашли в России

Казанский «Рубин» в Twitter предложил сборной Франции помочь нейтрализовать нападающего команды Аргентины Лионеля Месси в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира.

«Эй, сборная Франции, мы знаем, как остановить Лео Месси в Казани. Свяжитесь с нами, если вам нужно больше информации», — написала пресс-служба в аккаунте клуба.

Франция и Аргентина сыграют в субботу, 30 июня, в Казани. Начало матча запланировано на 17:00 мск. Европейцы заняли первое место в группе С. Аргентинцы только в последнем туре обеспечили себе выход в плей-офф, обыграв Нигерию и став вторыми в группе D.

Месси, играя за «Барселону», дважды приезжал в Казань на матчи с «Рубином». В обоих случая команды играли вничью, аргентинец ни разу не сумел отличиться.

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