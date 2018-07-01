Роналду оценил чемпионат мира в России

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своих впечатлениях о чемпионате мира в России после проигрыша в матче 1/8 финала турнира против Уругвая. Слова 33-летнего футболиста передает O Globo.

«Приятно удивлен уровнем организации. Турнир хорошо структурирован, обеспечена безопасность. Я был счастлив здесь», — отметил нападающий.

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30 июня португальцы уступили команде Уругвая и не сумели выйти в четвертьфинал чемпионата мира. Встреча в Сочи завершилась со счетом 2:1 в пользу южноамериканцев. Роналду не удалось отметиться результативными действиями в матче.

На счету нападающего четыре забитых мяча в четырех матчах чемпионата мира. На гол больше у лидера списка бомбардиров мундиаля англичанина Гарри Кейна.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России. Турнир продлится до 15 июля.

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