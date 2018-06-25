Роналду оградили от фанатов двойным забором

Отель города Саранск «Меркури», где расположилась сборная Португалии по футболу, обнесли двойным ограждением. Об этом сообщает «Столица-С».

Городские власти установили второй ряд забора, перекрыв пешеходную зону рядом с гостиницей. Предположительно, это связано с требованием португальской команды ограничить подход к отелю многочисленным болельщикам.

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Вечером 24 июня возле гостиницы собрались болельщики. Из-за шума нападающий сборной Криштиану Роналду был вынужден подойти к окну своего номера и просить собравшихся разойтись. Форвард жестами показал, что ему и команде необходимо отдохнуть перед матчем с Ираном.

Встреча третьего тура группы B между двумя командами состоится 25 июня. Матч начнется в 21:00 по московскому времени.

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