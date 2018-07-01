ВВС Британии нанесли удар по силам Асада

Королевские военно-воздушные силы Великобритании нанесли удар по правительственным войскам Сирии. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, это произошло в июне рядом с базой международной коалиции, расположенной в районе Эт-Танф на юге Сирии, неподалеку от границы с Ираком и Иорданией. Как отмечается, истребитель британских ВВС Eurofighter Typhoon при помощи лазерной системы наведения сбросил на позиции армии президента Башара Асада 500-фунтовую (227 килограммов) бомбу.

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В результате погиб один офицер, еще семеро военнослужащих были ранены. Газета указывает, что это была первая атака британских сил по позициям правительственных войск с апреля. В Минобороны Великобритании действия ВВС сочли полностью пропорциональными исходившей угрозе.

14 апреля Великобритания совместно с США и Францией нанесла удар по Сирии. По данным Пентагона, по объектам в Сирии было выпущено в общей сложности 105 крылатых ракет, и все они достигли цели. Поводом для атаки послужило сообщение о применении химического оружия в городе Дума, в котором западные страны обвинили президента страны Башара Асада.

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