В Парке Горького открылся Экран Футбола

В московском Парке Горького появился арт-объект, посвященный чемпионату мира по футболу в России, Экран Футбола от Coca-Cola. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Согласно задумке авторов, Экран Футбола даст болельщикам возможность поделиться эмоциями от турнира. Они смогут делать снимки и размещать их на экране для всеобщего обозрения.

«Экран Футбола с Coca-Cola в Парке Горького станет зеркалом радостных эмоций, самых ярких моментов мирового первенства и покажет гостеприимство жителей страны. Для нас особенно важно, что этот арт-объект объединяет в себе футбол, творчество и позитивную атмосферу — неотъемлемые ингредиенты Coca-Cola», — заявил генеральный директор проекта системы Coca-Cola в России Микаэль Вине.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России. Финал турнир пройдет на московском стадионе «Лужники» 15 июля.

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