Тур Кубка чемпионата мира завершится в Москве

Официальный партнер Международной федерации футбола (ФИФА) Coca-Cola завершит тур Кубка чемпионата мира в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Церемония состоится 3 июня на Манежной площади. В ней примут участие представители компании Coca-Cola, бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус и посол чемпионата мира Ляйсан Утяшева. После церемонии Кубок привезут в аэропорт Шереметьево. Сотрудники аэропорта и волонтеры, встречающие гостей и участников соревнований, смогут сфотографироваться с трофеем.

С 4 по 7 июня Кубок будет выставлен в Парке Горького, на Пушкинской набережной. Посетители парка также получат возможность с ним сфотографироваться.

Кубок чемпионата мира — главный приз, вручаемый победителям мирового первенства, но остающийся в распоряжении ФИФА. В период с января по апрель 2018 года трофей побывал 51 стране.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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