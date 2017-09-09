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Путин на обновленных «Лужниках» открыл тур Кубка чемпионата мира

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Президент России Владимир Путин дал старт туру Кубка чемпионата мира. Мероприятие прошло на реконструированном стадионе «Лужники». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в субботу, 9 сентября.

«Уверен, атмосфера азарта зрелищных поединков и ярких побед сохранится в "Лужниках" и после этой грандиозной реконструкции. Стадион по праву станет главной площадкой предстоящего чемпионата мира по футболу», — заявил президент.

Глава государства пообещал, что «такие красивые, комфортные, технически оснащенные арены будут ждать футболистов и болельщиков в каждом российском городе-участнике чемпионата». По словам Путина, турнир даст мощный импульс развитию футбола.

В субботу на обновленных «Лужниках» также прошло первое спортивное мероприятие. В нем приняли участие бывшие футболисты сборной России Дмитрий Сенников, Алексей Смертин, Дмитрий Сычев и Роман Широков, а также воспитанники детских спортивных школ.

Реконструкция стадиона началась в 2014 году и была закончена в мае, теперь вместимость арены составляет 81 тысячу зрителей (до реконструкции — более 84 тысяч). Она обошлась в 24 миллиарда рублей.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мирового первенства примут 11 городов страны. Россия впервые станет страной-хозяйкой ЧМ по футболу. В «Лужниках» пройдут церемония и матч открытия ЧМ, три игры группового этапа, один матч 1/8 финала, один из полуфиналов и финал.

Тур Кубка чемпионата мира продлится 123 дня и охватит 24 города России. Протяженность маршрута — 26 тысяч километров.

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