Россия начала торговую тяжбу с США

Россия обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой о проведении консультаций с США по поводу пошлин на сталь и алюминий. Этот запрос означает инициирование торгового спора, пояснили в пресс-службе ВТО. Об этом в понедельник, 2 июля, сообщается на ее сайте.

«Россия утверждает, что американские 25- и 10-процентные пошлины на импорт продукции из стали и алюминия не соответствуют положению Соглашения ВТО по тарифам и торговле от 1994 года и Соглашения о защитных мерах», — поясняется в тексте организации.

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Пресс-служба отмечает, что ранее такие же жалобы в ВТО подавали Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия.

Москва объявила торговую войну Вашингтону 19 июня. Минэкономразвития анонсировало введение собственных пошлин на импорт товаров из США. По словам главы ведомства Максима Орешкина, речь, в частности, идет об американской строительно-дорожной технике, однако полный перечень продукции пока не раскрывается.

В марте нынешнего года США ввели пошлины на импорт стали и алюминия по 25 и 10 процентов соответственно.

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