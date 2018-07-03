Россия испытала дальнобойную ракету для С-400

Россия завершила испытания дальнобойной ракеты 40Н6 для зенитной ракетной системы С-400. Тесты прошли успешно, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Работа проводилась на полигоне Капустин Яр.

«Межведомственная комиссия признала их [испытания] успешными, подписан соответствующий акт», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что ракета может быть принята на вооружение до конца лета.

С-400 — зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.

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