Совет по оборонным закупкам Индии одобрил покупку российских С-400

Совет по оборонным закупкам Индии одобрил поправки в сделке с Россией о поставке зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщает The Times of India.

По данным источников издания, документы отправят в министерство финансов для утверждения, а окончательное решение будет принято комитетом по безопасности. Необходимость в поправках возникла после недавних коммерческих переговоров с российской стороной, в чем именно они заключались, газета не уточняет.

В конце мая 2018 года стало известно, что Россия планирует поставить Индии несколько зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» на общую сумму более шести миллиардов долларов.

Как писал РБК со ссылкой на источник в Минобороны, Индия по контракту может получить «четыре полковых комплекта С-400 и полк смешанного состава с боекомплектом и запчастями».

В начале года издание Defense News сообщало, что переговоры между Россией и Индией о покупке С-400 зашли в тупик из-за высокой стоимости техники и отказа Москвы передавать технологии.

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