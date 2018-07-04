Россия получит половину крупнейшей компании Хорватии

Крупнейшая хорватская частная компания Agrokor задолжала российским государственным банкам 1,4 миллиарда евро. Об этом сообщает Reuters.

На слушаниях об урегулировании долга продуктового ритейлера присутствовали 3069 кредиторов компании, которые предъявили требования, но не получили возмещение. Сбербанку Agrokor должна 1,1 миллиарда евро, ВТБ компания задолжала около 300 миллионов евро. За сделку, которая передаст компанию кредиторам и держателям бондов, проголосовали владельцы 80 процентов долга.

В результате реструктуризации доля Сбербанка составит 39 процентов. ВТБ будет держателем 7 процентов компании.

Agrokor — крупнейшая хорватская частная компания, работающая в сфере пищевой промышленности и розничной торговли. Холдинг был основан в 1976 году как компания по выращиванию цветов и рассады.

В 2015 году Сбербанк выделил хорватской компании 600 миллионов евро. Кредит был предоставлен на семь лет, средства должны были пойти на рефинансирование облигаций и текущую деятельность.

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