В США прекращено производство по иску к Сбербанку

Федеральный суд США по Южному округу Нью-Йорка отклонил иск компании PPF Management к Сбербанку и ряду других ответчиков на 750 миллионов долларов, сообщили «Ленте.ру» в Сбербанке.

В банке уточнили, что 27 февраля суд принял решение отклонить данный иск как неподведомственный данному суду. В связанном судебном процессе компании PPF Management LLC и Сергею Пойманову запретили подавать какие-либо иски в суды США, связанные с реализацией залога акций предприятия «Павловскгранит», ранее принадлежащих бизнесмену.

Судебное решение в Сбербанке назвали «логичным и ожидаемым». «Подача иска в американский суд русским экс-бизнесменом против русских компаний в связи с его русским долгом была изначально абсурдна», — сказал представитель банка.

В 2016 году компания PPF Management, зарегистрированная в американском штате Делавэр, обратилась с иском о возмещении ущерба за потерю контроля над предприятием «Павловскгранит». Ранее оно принадлежало предпринимателю Сергею Пойманову. Ответчиками значились Сбербанк, возглавляющий его Герман Греф и ряд других структур. Ущерб истец оценил в 750 миллионов долларов, включая 250 миллионов моральных издержек.

В Сбербанке подчеркнули, что данное судебное решение «означает, что история с иском Пойманова закрыта».

В августе 2017 года американский суд признал Пойманова банкротом, а сделку по переуступке PPF Management прав требования мнимого долга у Сбербанка — ничтожной. 27 февраля 2018 года это решение было полностью подтверждено, когда суд отклонил иск самой PPF Management.

Причиной подачи иска стала непогашенная задолженность Пойманова. В августе 2008 года «Павловскгранит-ИНВЕСТ» получило в Сбербанке кредит в размере 5,1 миллиарда рублей, в качестве залога предоставив акции и имущественный комплекс предприятия. Когда компания перестала гасить долг, Сбербанк предложил план реструктуризации задолженности, а затем потребовал досрочного погашения. Однако переговоры с Поймановым зашли в тупик.

В результате кредитор обратился в суд, который постановил взыскать с предпринимателя как поручителя по кредиту 4,62 миллиарда рублей. Таким образом, к дочерней структуре Сбербанка — «Сбербанк Капиталу» — по закону перешла большая часть контрольного пакета акций Пойманова. Но тот решил представить себя жертвой рейдерского захвата, прекратил переговоры с кредиторами и перестал обслуживать долг. По словам ответчиков, с марта 2010 года Сбербанк не получал от структур предпринимателя никакой информации, «даже обещаний вернуть задолженность».

В 2012 году ФАС одобрила ходатайство «Национальной нерудной компании» (ННК) на покупку 100 процентов голосующих акций «Павловскгранита», которые в итоге и перешли к ННК. После этого процедура банкротства «Павловскгранита» была прекращена.