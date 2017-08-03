Экс-владелец «Павловскгранита» Сергей Пойманов проиграл в суде США

Сергея Пойманова, бывшего владельца одного из крупнейших предприятий по производству щебня — «Павловскгранита», признали банкротом в США. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на определение суда Южного округа штата Нью-Йорк от 31 июля.

Суд также признал, что решения российского суда в вопросе банкротства Пойманова имеют приоритет в США. Для Пойманова это значит, что его сделка с PPF Management о переуступке прав требования взыскивать с президента Сбербанка Германа Грефа и соответчиков 750 миллионов долларов признана ничтожной. Соответствующее постановление 31 июля вынес Арбитражный суд Московской области. Пойманов находится под арестом.

Права требования PPF Management на 750 миллионов долларов останутся в общей конкурсной массе, которой руководит финансовый управляющий Алексей Базарнов, следует из решения российского суда.

Базарнов отмечал ранее, что Пойманов признан банкротом, все его имущество по российскому законодательству должно было быть помещено в конкурсную массу, в том числе и права взыскивать с третьих лиц возмещение по суду. Уступка прав требования третьим лицам неправомерна, говорил Базарнов.

Пойманов до конца 2009 года был крупнейшим владельцем «Павловскгранита», но предприятие не смогло обслуживать долг перед Сбербанком. Сбербанк удовлетворен решением. «Мы внимательно следили за ходом судебного процесса и удовлетворены выводом банкротного суда Южного округа Нью-Йорка о том, что никакого рейдерства в отношении господина Пойманова в России не совершалось, а все его проблемы связаны исключительно с невозвратом кредита, что подтверждается многочисленными судебными актами в России», — заявил представитель банка.

