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«Натали Турс» аннулировала все туры

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В «Натали Турс» заявили об аннулировании всех забронированных и оплаченных туров в связи с финансовыми проблемами. Об этом объявил генеральный директор компании Владимир Воробьев сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сейчас существует проблема, связанная с тем, что из-за негативной информации мы не можем последние несколько дней осуществлять обязательства перед нашими партнерами, и они веерно отключают "Натали Турс" от обслуживания. Мы не видим иного варианта развития событий, кроме как приступить к аннуляции уже подтвержденных нами услуг», — сказал глава компании.

Он также добавил, что они не смогут отправлять туристов в ближайшее время, так как не контролируют ситуацию с партнерами. «Поэтому мы вынуждены аннулировать туристические поездки. В течение дня мы примем решение, какие действия будем предпринимать дальше», — заключил Воробьев.

Ранее, 3 июля, сообщалось, что около тысячи клиентов российского «Натали Турс» пострадали из-за непогашенных долгов туроператора перед турецким партнером — принимающей компанией Peninsula Tours. По словам управляющего директора Peninsula Tours Фархета Чичека, из-за аннуляции некоторых туров «Натали Турс» в отелях возникают проблемы с оплатой размещения гостей из России.

30 июня туристическая компания «Натали Турс» отменила чартерные программы из-за низких финансовых показателей.

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