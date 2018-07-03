У клиентов «Натали Турс» возникли проблемы с размещением в турецких отелях

Около тысячи клиентов российского «Натали Турс» пострадали из-за непогашенных долгов туроператора перед турецким партнером — принимающей компанией Peninsula Tours. Об этом сообщает РБК.

По словам управляющего директора Peninsula Tours Фархета Чичека, из-за аннуляции некоторых туров «Натали Турс» в отелях возникают проблемы с оплатой размещения гостей из России.

«Мы ждем, когда они все прояснят, чтобы мы могли продолжить наше сотрудничество. В последнем сообщении от коллеги из "Натали Турс", которое я видел, они сообщили, что им нужно больше времени, чтобы преодолеть эти проблемы, но больше времени означает увеличение долгов. Сейчас мы решаем, можем ли мы получить такой большой объем кредитов», — сказал изданию Чичек.

Конкретную сумму задолженности Чичек не назвал.

В июне стало известно, что «Натали Турс» отменяет чартерные программы из-за низких финансовых показателей. Речь идет о чартерах в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион. Деньги за них будут возвращены клиентам в течение 10-14 дней.

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