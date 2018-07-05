Сирия отвоевала кусок границы с Иорданией

Сирийские правительственные войска заняли часть границы с Иорданией, до этого находившуюся под контролем боевиков. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, армия смогла взять участок в провинции Дераа под свой контроль после переговоров российской стороны с формированиями, которые его удерживали. В итоге военные закрепились на линии примерно в шесть километров. Также была стянута техника и пехота от административной границы провинции Сувейда до населенного пункта Ас-Суммакият.

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Переговоры с сирийскими группировками в провинции Дераа периодически проводит российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

2 июля стало известно, что сирийская армия захватила военную базу группировки «Лива Мухаджирин валь Ансар» в 20 километрах от города Дераа. На ней нашли документы, две БМП-1, несколько танков Т-55 и боеприпасы.

29 июня сирийская армия отбила холм, с которого открывается вид на дорогу, соединяющую западную и восточную части провинции Дераа. Таким образом, боевики больше не могли свободно перемещаться между районами.

В сирийской провинции Дераа на юго-западе страны правительственная армия продолжает операцию против групп террористов, отвоевать удалось уже несколько населенных пунктов. С тех пор как войска сирийского лидера Башара Асада начали атаковать боевиков, в соседние Израиль и Иорданию направились десятки тысяч беженцев.

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