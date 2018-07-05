Москва не увидела доказательств обвинений по «делу Скрипалей»

Великобритания так и не представила доказательств обвинений в адрес России по делу об отравлении Скрипалей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитирий Песков. Его цитирует РИА Новости в четверг, 5 июля.

«Никаких сколь-нибудь убедительных доказательств голословных обвинений России в причастности к этому с британской стороны так и не было представлено. Вы знаете, что российская сторона с самого начала предлагала британским визави совместное расследование, и это предложение осталось без какого-либо ответа», — сказал Песков.

По данным британских правоохранителей, 4 марта в Солсбери были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Этот инцидент вызвал международный резонанс и ухудшил отношения между Москвой и Лондоном.

Власти Великобритании настаивают на причастности российских спецслужб к случившемуся, Москва эти обвинения опровергает. Кроме того, Россия неоднократно предлагала оказать содействие в расследовании дела, однако британская сторона отказывается предоставить материалы дела.

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