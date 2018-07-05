Сербия поддержала неделимую Украину

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины, так как Киев не сделал Белграду ничего плохого. Его слова передает телеканал N1.

«Что плохого Украина сделала Сербии и сербам? Можете сказать? Я — нет», — заявил Вучич российскому журналисту, говорившему о визите украинского президента Петра Порошенко в Белград.

По словам Вучича, аналогичный ответ он бы дал на вопрос о том, что плохого Сербии сделала Россия. «Когда они [люди из западных стран] мне говорят: "А мы что вам сделали?" Господи, да у меня целый список найдется», — добавил он.

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Такие слова последовали за заявлением о том, что Сербия признает неделимость территории Украины. Во время встречи с Порошенко Вучич также сказал, что у Белграда и Киева нет взаимных претензий, а украинский и сербский народ — дружественные нации, сообщало Radio Free Europe.

2 июня Вучич объяснил отказ признать Крым российской территорией тем, что признание юрисдикции Москвы над Крымом означало бы признание независимости Косово. В то же время он не видит противоречий между евроинтеграцией Белграда и хорошими отношениями с Москвой.

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