Порошенко поразил президента Сербии своими пророчествами

Президент Украины Петр Порошенко оказался большим оптимистом в вопросе о сроках вступления Сербии в Европейский союз, чем сербский лидер Александр Вучич. Слова глав Украины и Сербии во вторник, 3 июля, приводит агентство «Украинские новости».

Украинский лидер понадеялся на то, что Сербия станет членом Европейского союза до 2025 года. «Такая же цель и у украинского народа, где более 70 процентов населения сегодня поддерживают европейскую интеграцию», — добавил Порошенко.

Вучич в ответ на реплику Порошенко заявил, что не может пообещать подобное сербскому народу, но будет работать в этом направлении.

«Почему Петр Порошенко намного более успешный и лучший политик, чем я? Потому что он с большим оптимизмом сказал о 2025 годе относительно европейской интеграции. Я не могу сказать это гражданам Сербии, не могу обещать. Я могу только обещать, что мы будем интенсивно работать над этим, а потом увидим результаты. Господин президент, я действительно не могу говорить это своим людям. Но, если вы говорите, что мы сможем до 2025 года, то я становлюсь оптимистом», — сказал он.

В отличие от Украины, Сербия является кандидатом на вступление в Европейский союз. В январе еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявил Reuters, что вероятность вступления Белграда в ЕС до 2025 года существует. Нынешний сербский президент Александр Вучич после победы на выборах главы государства в апреле 2017 года пообещал, что Сербия продолжит свой путь в Европейский союз.

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