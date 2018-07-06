«Газпром» рассказал о своих активах в Великобритании

«Газпром» раскрыл данные об активах на территории Великобритании, сообщает «Интерфакс». Сделать это его обязало решение английского суда. Среди прочего в собственности компании есть акции Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток-2».

О раскрытии информации рассказал зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев. «Так, сегодня мы получили согласие Минэнерго России на раскрытие информации об активах компании на территории Англии и Уэльса по требованию английского суда и раскрыли эту информацию в порядке, установленном судом», — сказал он.

По словам топ-менеджера, наличие среди активов акций Nord Stream 2 AG и тот факт, что о них теперь стало публично известно, не означает каких-либо новых действий с ними. В частности, они не будут переданы в залог и не достанутся украинскому «Нафтогазу», который отсудил у «Газпрома» 2,56 миллиарда долларов и добивается их взыскания.

Сейчас принадлежащие «Газпрому» акции Nord Stream 2 AG находятся в залоге по привлеченным кредитам — ими до 2038 года будет распоряжаться британский долговой агент Glas Trust, помогший организовать проектное финансирование для «Северного потока-2» в условиях санкций.

«При этом, безусловно, "Газпром" будет продолжать оспаривать все действия "Нафтогаза" по исполнению решения Стокгольмского арбитража. Шведский суд однозначно постановил, что исполнение должно быть приостановлено до решения по нашей апелляции. "Газпром" также продолжает оспаривать решения Стокгольмского арбитража по спорам с "Нафтогазом Украины"», — отметил Медведев.

4 июля «Нафтогаз» заявил, что акции Nord Stream и Nord Stream 2, принадлежащие «Газпрому», снова перешли под арест по решению Высшего суда швейцарского кантона Цуг. По данным компании, это было сделано в качестве обеспечительных мер по делу о транзите и поставке газа, которое сейчас слушается в Стокгольмском арбитраже. 28 февраля он обязал «Газпром» доплатить «Нафтогазу» 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных ранее объемов газа. С учетом второго иска общая задолженность российской компании сейчас составляет 2,56 миллиарда долларов. «Нафтогаз» добивается исполнения этого судебного решения, но «Газпром» оспорил его в апелляционном порядке. На время рассмотрения апелляции обеспечительный арест снят.

5 июля «Газпром» пояснил заявление «Нафтогаза». По данным компании, принадлежащие ей акции не попали под арест заново — выведение их из-под ареста было всего лишь приостановлено на время рассмотрения апелляции теперь уже «Нафтогаза». Украинская компания как раз и оспаривала снятие ареста.

«Газпрому» принадлежит 51 процент акций в Nord Stream AG, которая управляет уже построенным газопроводом «Северный поток». Остальные доли равномерно распределены между четырьмя иностранными партнерами: немецкими Wintershall и E.ON Ruhrgaz, голландской Nederlandse Gasunie и французской GDF Suez. В Nord Stream 2 AG реализована другая схема собственности. Из-за опасения санкций пять иностранных партнеров «Газпрома» не стали приобретать доли в совместном предприятии, а внесли свою часть финансирования в рамках отдельного соглашения. Остальное помог привлечь Glas Trust — в условиях санкций банки тоже не захотели кредитовать «Северный поток-2» напрямую.

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