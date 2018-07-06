В России для Человека-муравья создали рекламу меньше человеческого волоса

Российские ученые создали микроскопическую эмблему супергеройского боевика вселенной Marvel «Человек-муравей и Оса» высотой меньше толщины человеческого волоса. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 6 июля.

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Увидеть рекламу, изображающую главных героев картины, можно только через мощный микроскоп. Микроскопическая надпись создана сотрудниками Российского института фотонных технологий «Кристаллография и фотоника» РАН с помощью технологии микростереолитографии.

«Способность Человека-муравья — уменьшаться до микроскопических размеров. Поэтому мы подумали, что было бы интересно попробовать создать копию персонажа размером в несколько десятков микрометров на нашем оборудовании», — рассказал сотрудник института Никита Минаев.

Российская премьера фильма «Человек-муравей и Оса» состоялась 5 июля.

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