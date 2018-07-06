Оценен долг «Натали Турс»

Туроператор «Натали Турс» продал своим клиентам путевок на 15 миллионов долларов, и компании не хватит финансовых гарантий в размере 150 миллионов рублей, чтобы выплатить эти долги. Об этом заявила в интервью «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По ее словам, туристы выкупили у «Натали Турс» около десяти тысяч туров, которые начинаются до 1 октября. Для того, чтобы клиенты начали получать компенсацию, компании необходимо заявить о прекращении деятельности, однако глава туроператора Владимир Воробьев заявил, что не планирует приостанавливать ее функционирование и постарается выплатить долги гарантийными путевками, которыми туристы смогут воспользоваться в будущем.

Тюрина отметила, что путешественники и агенты в таком случае оказываются в неприятном положении, так как если они откажутся воспользоваться гарантийными турами, то просто получат меньше денег, чем отдали.

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5 июля российский туроператор «Натали Турс» заявил о начале выплат компенсаций своим клиентам. Компания направила 800 тысяч рублей на прямые финансовые выплаты по несостоявшимся поездкам и предложила пострадавшим туристам гарантийное предоставление туристических услуг в будущем.

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