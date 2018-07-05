«Натали Турс» начала выплату компенсаций

Российский туроператор «Натали Турс» заявил о начале выплат компенсаций своим клиентам. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

В среду, 4 июля, компания направила 800 тысяч рублей на прямые финансовые выплаты по несостоявшимся поездкам, отмечается в сообщении. Там также уточняется, что туристы с регулярной перевозкой в составе пакета могут воспользоваться выкупленными авиабилетами и оформленными визами в качестве частичной компенсации.

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Помимо этого, компания предложила пострадавшим туристам гарантийное предоставление туристических услуг в будущем.

«По оценке компании, только компенсации в виде переданных авиабилетов покроют до 30 процентов от возможных потерь туристов», — поясняется в сообщении.

4 июля глава «Натали Турс» заявил об аннулировании всех забронированных и оплаченных туров в связи с финансовыми проблемами. Ранее 30 июня туристическая компания отменила чартерные программы из-за низких финансовых показателей.

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