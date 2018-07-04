Глава «Натали Турс» обвинил сборную России в проблемах компании

Генеральный директор туристической компании «Натали Турс» Владимир Воробьев заявил, что неожиданные успехи российской сборной по футболу повлияли на снижение спроса на выездной туризм. Об этом сообщает РБК.

«Проблемы с продажами и с ликвидностью в компании обострились после начала чемпионата мира по футболу, когда успехи российской сборной стали приводить к тому, что большее количество россиян предпочитало оставаться в России, и по нашей оценке, и по оценке наших коллег, дополнительное падение продаж составило более 40 процентов», — уточнил Воробьев.

«Мы пытались эту ситуацию как-то выправлять, к сожалению, это приводило к еще большим убыткам, к созданию финансовых проблем», — добавил он.

Глава компании отметил, что причиной финансовых проблем также может быть курс рубля. «Вы знаете, рубль стабильно дешевый, и это, конечно, не благоприятствует выездному потоку из России», — пояснил Воробьев.

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Ранее 4 июля Воробьев заявил, что туроператор аннулирует все забронированные и оплаченные туры в связи с финансовыми проблемами. 30 июня «Натали Турс» отменила чартерные программы из-за низких финансовых показателей. После этого около тысячи клиентов российской компании пострадали из-за непогашенных долгов туроператора перед турецким партнером — принимающей компанией Peninsula Tours.

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