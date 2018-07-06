Пешеход не выдержал жары и разделся догола

На улицах американского города Берлингтон, штат Вермонт, заметили голого пешехода. Об этом сообщает издание Burlington Free Press.

Обнаженный мужчина шел по центру города с зеленой сумочкой на плече. Кроме белых носков, кроссовок и красной кепки, на нем ничего не было. «Очень жарко, — пояснил он догнавшему его журналисту. — Это свобода».

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Пешеход заявил, что ходить без одежды полезно для здоровья. Он отказался представиться и попросил журналиста отвязаться от него. «Я ничего не сделал, только наслаждаюсь собой».

По данным Национальной метеорологической службы США, температура воздуха в Берлингтоне поднималась до 39 градусов.

В январе сообщалось, что в британском городе Снодленд, графство Кент, арестовали нудиста, которому суд разрешил смущать наготой соседей. Он попал за решетку после того, как показался в магазине в брюках с вырезом, из которого выглядывали гениталии.

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