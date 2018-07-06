Американцу пригрозили тюрьмой за забытый диск из видеопроката

Американец может попасть за решетку из-за DVD из видеопроката, который он забыл вернуть в срок. Об этом сообщает CBS 21.

В 2014 году Лонни Перри (Lonnie Perry) из американского города Клэрмор, штат Оклахома, взял напрокат диск с комедией «Третий лишний» про мужчину, живущего с говорящим плюшевым мишкой, который любит марихуану. «Он не стоил пяти долларов, которые я за него отдал», — утверждает он.

Вскоре Перри остался без жилья. Перед отъездом он собрал в картонную коробку свои пожитки, в том числе DVD, который все еще был у него. Видеопрокат несколько лет пытался связаться с ним и получить фильм обратно, но затем сдался и сообщил о проблеме в прокуратуру округа.

Правоохранительные органы отыскали Перри, который к тому времени перебрался в город Талса, и уведомили его о долге. За просроченный диск требуют 218,07 доллара (около 14 тысяч рублей). Видеопрокат получит 19 долларов за сам DVD и 25 долларов в качестве компенсации за упущенную прибыль, остальное отойдет прокуратуре. В случае неуплаты может быть выписан ордер на арест Перри.

Мужчина готов заплатить, но утверждает, что в данный момент у него нет таких денег. «Я понимаю, что видеопрокат делает то, что должен, — говорит он. — Но есть способы найти человека, не доводя до ордера на арест».

В мае сообщалось, что в публичную библиотеку американского города Сан-Франциско, штат Калифорния, вернули книгу одного из основателей «Партии черных пантер» , взятую 47 лет назад. Штраф за задержку составил 10,1 долларов.

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