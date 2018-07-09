У разорвавшего украинских военных «Молота» нашли изъян

Металл в украинском миномете «Молот» не соответствует техническим характеристикам, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин. Об этом сообщает УНИАН.

«Эксперты по металлу утверждают, что марка стали стволов не соответствует техническим характеристикам — она более мягкая, чем должна быть», — сказал депутат.

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Парламентарий напомнил, что на днях произошла трагедия на Ровненском полигоне, где погибли трое и ранены девять человек. «Это уже 12 погибших и 38 раненых от этого миномета "Молот"», — отметил Кожемякин.

6 июля во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ровненском общевойсковом полигоне взорвался миномет «Молот». Решением командующего Сухопутными войсками ВСУ учения приостановлены. Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил обращения с оружием.

Миномет М120-15 «Молот» калибра 120 миллиметров разработан на основе советского миномета 2Б11. Первые поставки в ВСУ начались в 2016 году.

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