Украинских военных разорвало на учениях

Украинские военные погибли и получили ранения на учениях на Западной Украине. Об этом сообщает сайт министерства обороны страны.

«Сегодня, 6 июля, в 05.55, во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ровенском общевойсковом полигоне произошло ЧП. По предварительным данным, в результате разрыва миномета трое военнослужащих погибли из-за полученных травм, несовместимых с жизнью, еще девять получили ранения различной степени тяжести», — говорится на сайте ведомства.

Учения приостановлены, назначено служебное расследование.

Это не первый подобный случай с украинскими военными. Как сообщает «Комсомольская правда», в мае этого года на учениях в Черниговской области пьяный механик-водитель, управляя БМП, задавил сослуживца.

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