Испания сменила тренера после провала на ЧМ-2018

Луис Энрике стал главным тренером сборной Испании. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте национальной команды.

48-летний Энрике сменил на этом посту Фернандо Йерро, который руководил «Красной фурией» на чемпионате мира в России. Испанцы не сумели пробиться в четвертьфинал мундиаля. В матче 1/8 они уступили сборной России в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4 (основное и дополнительное время закончилось вничью — 1:1).

13 июня стало известно, что Испания поменяла тренера за сутки до старта турнира. Йерро сменил на посту главного тренера сборной Испании Хулена Лопетеги, который ранее 13 июня был уволен из-за переговоров с мадридским «Реалом».

Энрике возглавлял каталонскую Барселону с 2014 по 2017 год. Под его руководством каталонцы трижды выигрывали Кубок Испании, дважды становились чемпионами национального первенства, выиграли Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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