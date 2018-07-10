Запертые в клетке дети заинтересовали ростовских полицейских

Полицейские Ростова-на-Дону проверяют информацию о детях, запертых в клетке на улице возле одного из жилых домов.

Об этом РИА Новости сообщил сотрудник местного отдела полиции по делам несовершеннолетних.

«Выясняем все обстоятельства, по какому адресу, что происходило», — сказал собеседник агентства.

В паблике «Ростов Главный» во «ВКонтакте» 10 июля было опубликовано видео с тремя детьми, сидящими за решеткой под балконом первого этажа дома на улице Туполева. Две девочки и мальчик сидели на ковре и играли.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!