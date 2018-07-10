В Кремле оценили отставку Бориса Джонсона

В Кремле оценивают вклад ушедшего в отставку министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в развитие двусторонних отношений как весьма скромный, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 10 июля.

«Безусловно, мы можем оценивать министров других стран, только исходя из критериев, какой вклад они внесли в развитие и расширение двусторонних отношений этой страны с Россией. К сожалению, этот вклад Бориса Джонсона в развитие британско-российских отношений можно ценить как весьма и весьма скромный, если не сказать большего», — указал Песков.

Так он ответил на вопрос о перспективах нормализации отношений двух стран в связи со сменой главы британского внешнеполитического ведомства.

Джонсон ушел в отставку 9 июля. Комментируя свое решение, он отмечал, что «страна идет к тому, чтобы стать колонией». Он был против «мягкой» политики премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в отношении выхода страны из ЕС.

Новым министром иностранных дел Великобритании стал бывший министр здравоохранения Джереми Хант. Он также успел поработать на посту министра культуры, СМИ, Олимпийских игр и спорта.

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