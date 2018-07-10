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Премьер Британии поблагодарила Бориса Джонсона и рассмешила парламент

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Речь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в палате общин об отставке двух членов правительства вызвала смех у собравшихся. Кадры выступления публикует RT.

В частности, Мэй с еле сдерживаемым смехом заявила о благодарности министру иностранных дел Борису Джонсону за «страсть, с которой тот продвигал интересы страны», после чего в зале раздался хохот. Спикер палаты общин Джон Беркоу с иронией призвал парламентариев к порядку, заявив, что ему «интересно слушать о столь важных вещах».

Борис Джонсон ушел с поста главы Форин-офиса вслед за министром по выходу Великобритании из Евросоюза Дэвидом Дэвисом. Они выражали несогласие с действиями премьер-министра Терезы Мэй, требуя более жесткого сценария выхода страны из надгосударственного объединения. Мэй — сторонница «мягкого для бизнеса» выхода из ЕС..

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