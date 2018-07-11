«Роскосмос» вырвался из круга и приостановил пуски с Байконура

Госкорпорация «Роскосмос» изменила свой логотип, отказавшись от версии, введенной при Игоре Комарове, и вернувшись к изображению, использовавшемуся Федеральным космическим агентством. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это модернизированный, современный логотип, вырвавшийся из круга», — заявили агентству в пресс-службе госкорпорации.

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Одновременно с этим стало известно, что на несколько месяцев приостановлены пуски с космодрома Байконур. Последним на сегодняшний день с Байконура был запущен 10 июля грузовой корабль «Прогресс МС-09», пристыковавшийся к МКС за рекордно короткое время. Следующий старт запланирован на конец октября.

Лидерство по космическим пускам в 2018 году держит Китай, на его счету 19 стартов. У США — 18. Россия в 2018 году провела девять пусков, из них пять — с космодрома Байконур, три — с Плесецка и один — с Восточного.

14 мая сообщалось, что в 2020 году предприятие «Роскосмоса» ЦЭНКИ (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) в целях оптимизации прекратит работу «Гагаринского старта», являющегося старейшим стартовым комплексом космодрома Байконур. По словам представителя учреждения, «для существующих объемов работ будет достаточно одной площадки», а «дублирование пусковых установок — это советская традиция».

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