Китай задумался о совместной с Россией космической станции

Делегация космической администрации Китая проведет с «Роскосмосом» переговоры о возможности создания совместной орбитальной станции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

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«Визит делегации в Москву планируется в конце этой недели. С китайскими коллегами будет обсуждаться вопрос сотрудничества в области пилотируемых программ. В частности, ожидается, что они предложат на обсуждение возможность создания совместной космической станции», — рассказал собеседник агентства. По его словам, Китай заинтересован в том, чтобы перенять российские опыт и технологии строительства крупных космических объектов и готов предложить свое партнерство в обмен на них.

2 апреля Китай затопил свою космическую станцию «Тяньгун-1» (Небесный дворец-1) в Тихом океане. В настоящее время у Китая на земной орбите остается космическая лаборатория «Тяньгун-2» — модель для проверки технологий жизнеобеспечения для будущей китайской многомодульной орбитальной станции.

МКС, в работе которой принимают участие США, Россия, ЕС, Япония и Канада, должна завершить работу к 2024 году. Россия и Китай планируют развертывание национальных орбитальных станций, действующую международную станцию планируется передать коммерческим компаниям. Не исключено, что работа МКС будет продлена до 2028 года.

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