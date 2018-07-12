Песков рассказал о контактах Путина во время финала ЧМ-2018

У президента Владимира Путина запланировано много контактов в субботу и воскресенье в рамках финала чемпионата мира по футболу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в четверг, 12 июля.

«Их очень много. Мы завтра сообщим обобщенно», — сказал Песков.

Накануне представитель Кремля анонсировал встречу Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном, который вместе с супругой посетит финал в Москве.

В решающей игре ЧМ-2018 сборная Хорватии сыграет с командой Франции. Встреча состоится 15 июля на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 по московскому времени.

Власти Великобритании, Исландии, Польши и Австралии объявили бойкот мундиалю, отказавшись отправлять в Россию официальные делегации из-за отравления якобы российскими спецслужбами Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

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