Воротилы Голливуда объявили охоту на обогатившуюся на них мошенницу

Знаменитые голливудские продюсеры разыскивают загадочную мошенницу, которая выдает себя за них и обманывает сотни людей. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Женщина, личность которой пока не удалось установить, орудует по меньшей мере 2,5 года. Большинство ее жертв так или иначе связаны с киноиндустрией. Среди них кинооператоры, фотографы, каскадеры, парикмахеры, гримеры и военные консультанты. С помощью обмана, лести и угроз ей удалось получить от них сотни тысяч долларов.

Как правило, мошенница обращается к жертвам от имени одного из известных продюсеров и предлагает поучаствовать в проекте, над которым она якобы работает в Индонезии. В Джакарте их встречает человек на мопеде, они передают ему несколько тысяч долларов якобы на транспорт, переводчиков и гидов. Мошенница обещает возместить расходы, однако этого не происходит.

Большинство пострадавших лишились от пяти до семи тысяч долларов. Но есть те, кто побывал в Индонезии несколько раз и потратил до 50 тысяч долларов.

Мошенница выдавала себя за бывшую руководительницу Sony Pictures Entertainment Эми Паскаль, исполнительного директора 20th Century Fox Стейси Снайдер, бывшую главу Paramount Шерри Лэнсинг, продюсера фильмов «Игра Эндера» и «Драйв» Джиджи Притцкер и режиссера и исполнительного продюсера сериалов «Ходячие мертвецы», «Безумцы» и «Родина» Лесли Линку Глаттер.

The Hollywood Reporter выяснил, что три продюсера пытаются самостоятельно найти мошенницу при помощи детективной фирмы K2 Intelligence. Источники издания утверждают, что одна из них — это Эми Паскаль. Другой может быть глава Lucasfilms Кэтлин Кеннеди, не так давно жаловавшаяся, что ее имя используют злоумышленники.

«Эта женщина собирает всю возможную информацию о своих жертвах. Она меняет свой голос и акцент, чтобы звучать в точности, как человек, которого она изображает. Поэтому ей удалось одурачить так много людей», — рассказывает сотрудница K2 Intelligence Николетта Котсианас.

В K2 Intelligence полагают, что мошенница имеет азиатское происхождение. Кроме того, они обратили внимание, что ее первыми жертвами были гримеры из Великобритании. Это может свидетельствовать о том, что в прошлом она сама была британским гримером.

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