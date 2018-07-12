Переход Роналду начал ежеминутно обогащать «Ювентус»

Итальянский футбольный клуб «Ювентус» продает в минуту по одной футболке португальского нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщает Tutto Juve.
По информации издания, из-за большого количества запросов перестал работать интернет-магазин клуба. После этого у официальных точек продаж атрибутики «Ювентуса» начали расти очереди. В среднем стоимость одной футболки составляет 100 евро. Клуб намерен продать не менее миллиона футболок.
11 июля рабочие завода «Фиат» объявили забастовку из-за трансфера Роналду. По словам представителей профсоюза, несправедливо, что «пока рабочие и их семьи все туже и туже затягивают пояса, владельцы решают вложить деньги в одного человека».
«Реал» объявил об уходе 33-летнего португальца в «Ювентус» 10 июля. Сумма перехода составила 100 миллионов евро, которые итальянский клуб будет выплачивать в течение двух лет. Кроме того, туринский клуб выплатит 12 миллионов евро в рамках «сопутствующих расходов» и предусмотренного регламентом Международной федерации футбола (ФИФА) «механизма солидарности». Зарплата нападающего составит 30 миллионов евро в год.