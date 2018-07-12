Tesla уличили в крупномасштабном вранье

Уволенный 19 июня сотрудник Tesla Мартин Трипп обвинил компанию в обмане инвесторов и использовании опасных батарей при сборке электромобилей. Как пишет The Washington Post, Трипп подал заявление на бывшего работодателя в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

По словам бывшего технолога Tesla, компания устанавливала батареи с браком и использовала сломанные детали повторно. Кроме того, он сообщил, что данные о количестве выпускаемых автомобилей Model 3 регулярно завышались, а по факту компания производила на 44 процента машин меньше. В Tesla все обвинения отрицают.

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Ранее глава Tesla Илон Маск обвинил одного из сотрудников компании в «масштабном и разрушительном саботаже», назвав его диверсантом. Им оказался бывший инженер фирмы Мартин Трипп. Компания считала, что Трипп передал несколько гигабайт информации третьим лицам, и подала против него иск.

Как сообщает Bloomberg, помощник генпрокурора штата Нью-Йорк Стюарт Мейснер считает, что Tesla могла подать иск для того, чтобы опорочить экс-сотрудника и заставить его замолчать.

В середине июня сообщалось, что производитель электромобилей уволит около девяти процентов своих сотрудников для сокращения расходов и сохранения рентабельности выпуска электрокаров. В начале мая Tesla отчиталась об убытках пятый квартал подряд.

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