ЦСКА подпишет нападающего сборной Уругвая

Московский ЦСКА подпишет контракт с нападающим сборной Уругвая Абелем Эрнандесом. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Агент уругвайского форварда Пабло Бентакур сообщил, что Эрнандес принял предложение российского клуба. По его словам, ЦСКА увеличил официальное предложение, чем склонил форварда к переезду в Москву.

«Мы приняли предложение ЦСКА. На следующей неделе Абель летит в Москву, чтобы подписать контракт», — сообщил Бентакур.

В активе нападающего 11 голов в 27 матчах за национальную команду. Эрнандес не сумел попасть в окончательную заявку Уругвая на чемпионат мира в России.

Последним клубом Эрнандеса был английский «Халл Сити». В его составе уругваец провел 99 игр и забил 36 мячей.

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