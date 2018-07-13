Мировые лидеры слетятся в Москву

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Кремль ожидает, что на финал чемпионата мира по футболу в Москву приедут главы более десяти государств. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Много иностранных гостей будет присутствовать на этом матче, — рассказал он. — Где-то, наверное, 11-12 президентов различных стран, несколько премьер-министров и очень много других высокопоставленных представителей соответствующих стран».

Ушаков уточнил, что российский президент Владимир Путин 14 и 15 июля проведет ряд встреч с лидерами зарубежных стран — Палестины, Габона, Судана, Молдавии, Венгрии, Катара, Франции и Хорватии.

До начала финального матча Путин встретится с главой МОК Томасом Бахом. Затем президент посетит саму финальную игру, добавил Ушаков.

В решающей игре ЧМ-2018 сборная Хорватии сыграет с командой Франции. Встреча состоится 15 июля на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 по московскому времени.

Власти Великобритании, Исландии, Польши и Австралии объявили бойкот мундиалю, отказавшись отправлять в Россию официальные делегации из-за отравления якобы российскими спецслужбами Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

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LEIPZIG, GERMANY - JUNE 11: Gothic rock music enthusiasts make a break during the annual Wave Gotik music festival on June 11, 2011 in Leipzig, Germany. The festival began in the 1990s and has since grown into one of the biggest gatherings of Goth scene followers in Europe with around 20,000 participants. Many of those attending wear elaborate outfits and make-up for which they require hours of painstaking preparation and that also show a departure from the traditional black of the Goth scene. Punk remains a strong influence in todays Goth style as witnessed in Leipzig, but newer trends, with names like Cybergoth and Steampunk, have emerged that blend bold colors, Victorian fashion elegance and 19th and 20th century factory accessories into a look reminiscent of a mutated Venetian carnival. The five-day festival includes performances by around 200 bands. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)Дети смерти
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