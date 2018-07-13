Мировые лидеры слетятся в Москву

Кремль ожидает, что на финал чемпионата мира по футболу в Москву приедут главы более десяти государств. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Много иностранных гостей будет присутствовать на этом матче, — рассказал он. — Где-то, наверное, 11-12 президентов различных стран, несколько премьер-министров и очень много других высокопоставленных представителей соответствующих стран».

Ушаков уточнил, что российский президент Владимир Путин 14 и 15 июля проведет ряд встреч с лидерами зарубежных стран — Палестины, Габона, Судана, Молдавии, Венгрии, Катара, Франции и Хорватии.

До начала финального матча Путин встретится с главой МОК Томасом Бахом. Затем президент посетит саму финальную игру, добавил Ушаков.

В решающей игре ЧМ-2018 сборная Хорватии сыграет с командой Франции. Встреча состоится 15 июля на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 по московскому времени.

Власти Великобритании, Исландии, Польши и Австралии объявили бойкот мундиалю, отказавшись отправлять в Россию официальные делегации из-за отравления якобы российскими спецслужбами Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

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