На Украине рассказали о сливе «очень секретной» информации Дудаеву

Первый президент самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохар Дудаев во время первой чеченской войны получал данные о российских военных операциях. Об этом в эфире украинского «5 канала» рассказал Адам Осмаев, возглавляющий добровольческий батальон имени Дудаева. Видеозапись опубликована в YouTube.

«У него были военные данные в начале войны, практически все приказы российской армии, которые издавались, они уже были у Джохара. Потому что он все-таки имел там связи хорошие в российской армии, у него были источники хорошие. У него была информация очень секретная. Он учился, служил десятилетия в России», — рассказал он.

Ранее неоднократно высказывалось мнение о том, что Дудаев получал секретную информацию из Москвы. Как рассказывал бывший начальник службы безопасности первого президента России Александр Коржаков, данные передавал советник Бориса Ельцина по нацбезопасности Юрий Батурин.

Бывший председатель Верховного совета России Руслан Хасбулатов предполагал, что именно Батурин был идеологом первой чеченской войны, которая началась в 1994 году.

Лидер чеченских сепаратистов Джохар Дудаев был убит в результате авиаудара в апреле 1996 года. После его семья переехала в Литву.

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