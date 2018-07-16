Ветеран сборной Англии пристыдил соотечественников за антироссийскую пропаганду

Бывший футболист сборной Англии Иэн Райт высказался относительно собственных опасений перед поездкой в Россию на чемпионат мира-2018. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Была мощная пропаганда. Думали, как будет здесь непросто людям с другим цветом кожи, геям. Говорили, что у России сейчас темные времена. Но когда я приехал сюда, то не увидел ничего подобного», — отметил 54-летний Райт.

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Он признался, что не сталкивался в России ни с агрессией, ни каким-либо негативом в собственный адрес. «Поэтому я хочу сказать людям в Англии: все, что они говорили о России, — это просто позор. Я приеду домой и докажу, что они ошибались», — добавил эксперт.

Также широкий резонанс имел ролик британского болельщика Тео, который рассказал на своем YouTube-канале об опасениях и реальном опыте пребывания в России. Вместе со своим отцом молодой человек развенчал мифы об агрессивных российских фанатах. Ролик набрал почти 500 тысяч просмотров.

Чемпионат мира проходил в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Чемпионом стала сборная Франции, победившая хорватов (4:2) в финале турнира на московском стадионе «Лужники».

Райт провел 33 матча и забил девять голов в составе национальной команды, выступая за англичан в период с 1991 по 1998 год. На клубном уровне нападающий известен по выступлениям за «Кристал Пэлас» и лондонский «Арсенал».

Вся галерея «Россия попрощалась с чемпионатом мира» Продолжить Марио Манджукич Фото: Frank Augstein / AP 1 /23

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